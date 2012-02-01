Річна інфляція в зоні євро у січні складе 2,7%

Брюссель. За попередніми даними, у січні 2012 року річна інфляція (січень до січня) в зоні євро становитиме 2,7%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті. У грудні 2011 року річна інфляція становила в єврозоні 2,7%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,0%. До зони євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.

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