ЄС зайнявся реформуванням МВС України. На ці цілі виділено понад 1 млн. євро
Європейський Союз виділив допомогу внутрішнім військам Міністерства внутрішніх справ України (МВС) у розмірі 1,55 млн. євро для підвищення ефективності правоохоронних органів України у забезпеченні прав і свобод громадян.
Про це УНІАН повідомили в Представництві ЄС в Україні.
Кошти виділено у рамках проекту “Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України”. Цей проект сприятиме проведенню структурних реформ у правоохоронних органах України шляхом впровадження кращих європейських та світових практик, забезпечуючи верховенство права в Україні.
До складу консорціуму країн ЄС, які втілюватимуть проект, входять Франція та Румунія. «Проект Твінінг пропонує різноманіття європейського досвіду: як з боку «нових» членів ЄС, так і європейських держав з сталими традиціями правоохоронної діяльності», - зазначається в повідомленні.
Твінінг є інструментом ЄС з інституційної розбудови та підтримки країн, що входять до програми Європейського сусідства та партнерства (ENPI).