У Чернігівській області через негоду знеструмлено 22 населених пункти

У Чернігівській області через складні погодні умови знеструмлено 22 населених пунктів. Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Внаслідок несприятливих погодних умов вночі сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, знеструмлено 4 ЛЕП 10 кВ, 92 трансформаторні підстанції. Без електропостачання залишилися мешканці 22 населених пунктів на території Борзнянського (1 населений пункт), Семенівського (7 населених пунктів) та Прилуцького (14 населених пунктів) районів.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися силами ПАТ "Чернігівобленерго".

Крім того, учора в с. Удайці Прилуцького району через низьку температуру повітря стався розрив високовольтного проводу та знеструмлення населеного пункту. Аварія призвела до виходу з ладу автоматики котла автономного опалювання Удайцівської спеціальної школи-інтернату. Силами ПП "Монтаж-наладка" проведені ремонтні роботи і теплопостачання приміщень Удайцівської спеціальної школи-інтернату було відновлено в повному обсязі. Роботи з відновлення електропостачання с. Удайці було проведено бригадою Прилуцької РЕМ. Температура повітря в приміщеннях не виходила за межі санітарних норм, заняття не припинялися.