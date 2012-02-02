Для "спрощенців" готують нововведення зі сплати єдиного внеску

Міністерство соціальної політики пропонує сплачувати єдиний внесок до Пенсійного Фонду раз на квартал.

Відповідний законопроект уряд затвердив на засіданні 1 лютого 2012 року, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Законопроектом, зокрема, встановлюється, що фізособи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачуватимуть єдиний внесок до Пенсійного фонду щокварталу. На думку Мінсоцполітики, це дозволить забезпечити ритмічне надходження коштів до бюджету фонду й зменшити суми перерахувань із держбюджету протягом року.

При цьому пропонується залишити незмінною періодичність подання звітності для цієї категорії платників - один раз на рік. Наразі ці платники сплачують єдиний внесок один раз на рік.

Крім того, будуть уніфіковані з нормами Податкового кодексу терміни сплати єдиного внеску для підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, і для самозайнятих осіб (адвокатів, нотаріусів та інших).

Оскільки ці особи платять єдиний внесок із сум доходу, який визначається ними в податковій звітності, то цим законопроектом пропонується встановити для них термін сплати єдиного внеску, що слідує після закінчення граничних термінів надання податкової звітності про доходи фізичних осіб (відповідно через 40 календарних днів після закінчення року й до 1 травня наступного року). На сьогодні законодавством визначено, що такі платники сплачують єдиний внесок один раз на рік не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним роком, - тобто до подання податкової звітності.