Переговори прем'єрів України і Молдови: основні тези Азарова

Азаров хоче збільшити обсяги поставок електроенергії до Молдови

Україна зацікавлена в збільшенні обсягів поставок електроенергії до Молдови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Молдова Владом ФІЛАТОМ.

«Ми зацікавлені в збільшенні обсягів поставок української електроенергії до Молдови», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що йому цікаво було б почути позицію Молдови щодо цього питання.

Водночас М.АЗАРОВ зазначив, що обом країнам необхідно активізувати спільні зусилля із завершення підготовчих робіт, необхідних для проведення дослідження синхронного об`єднання енергосистем України і Молдови з європейським енергетичним об`єднанням.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 30 січня, припинено експорт електроенергії до Білорусі та Молдови.

Довідка УНІАН. Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками 2011 року становив до 665,6 млн. кВт/год. проти 24,8 млн. кВт/год. за 2010 рік. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в цьому напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня 2011 р.

***

Україна зацікавлена у створенні спільного виробництва в Молдові української сільгосптехніки

Україна зацікавлена у створенні спільного виробництва в Молдові української сільгосптехніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Молдова Владом ФІЛАТОМ.

«Окремо хотів би зупинитися на можливості поставки з України техніки для сільського господарства і переробної промисловості. Можна було б обговорити створення сучасних сервісних центрів, а також спільних лізингових компаній з метою спільного виробництва і експлуатації на території Молдови української сільськогосподарської техніки», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що, зокрема, Білорусь у цьому відношенні випереджає Україну, але водночас підкреслив, що і в Україні є значний потенціал, і нашій країні було б цікаво знати потреби молдавських сільгоспвиробників у техніці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боротьба з імпортом: поки програє вітчизняний виробник

***

Україні корисно обмінятися досвідом з Молдовою щодо переговорів з РФ про зниження ціни на газ Україна вважає корисним обмін досвідом з Республікою Молдова щодо переговорів з Російською Федерацією про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Молдова Владом ФІЛАТОМ, який прибув з візитом до Києва.

«Наші країни мають схожі проблеми з досягненням домовленості про поставки російського газу. Думаю, що було б корисним обмінятися інформацією про принципові підходи до вирішення цих питань», - сказав М.Азаров.

****

За 2011 рік обсяг українсько-молдавської торгівлі перевищив 1 млрд. дол., але не вийшов на докризовий рівень

За 2011 рік обсяг українсько-молдавської торгівлі перевищив 1 млрд. дол., але не вийшов на докризовий рівень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Молдова Владом ФІЛАТОМ.

«Слід зазначити, що за 2011 рік обсяг взаємної торгівлі перевищує 1 млрд. дол. Це хороше йде відновлення порівняно з кризовими 2008-2009 роками», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що до кризи рівень двосторонньої торгівлі був на рівні 1,5 млрд. дол. «Тож у нас є куди зростати, і я думаю, що у нас такі можливості є», - підкреслив український прем`єр.