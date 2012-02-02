Склад провідних економік світу в середньостроковій перспективі не зміниться – експерт

Склад провідних економік світу в середньостроковій перспективі не зміниться.

Таку думку висловив президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР в рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Світовий фінансовий ринок», дані якої були передані в УНІАН.

«Ніхто не прийде новий. Але питання в тому, в якому співвідношенні будуть старі країни Європи, і Америка, і нові країни, як Китай поки що (більше ніхто – іншим країнам БРІКу ще дуже далеко до цих лідерів). Я думаю, що на наше життя вистачить такого лідерства», - сказав експерт.

Він прогнозує, що США ще років 30 буде першою країною світу. За його словами, з лідерством Америки пов`язана історія її народу. «Вона пробує все нове. І кожного разу, як тільки це нове починає створювати США проблеми, починаються крики про те, що економіка Америки вже закінчується. І головне, що ті, хто кричали, потім заспокоюються і чекають, коли можна буде голосити ще раз – через 5-7 років. Це такі «крикуни», так би мовити, професійні», - вважає О.Пасхавер.

Також він не вірить у розпад Євросоюзу, який пророкують деякі експерти. «Дуже мало людей хотіло б, щоб він розвалився», - відзначив експерт. Тому він вважає, що питання полягає в тому, до якої міри європейські лідери в змозі вживати узгоджених профілактичних заходів. «Але я думаю, що європейська цивілізація навчилася цього. Буде вжито відповідних заходів», - вважає експерт.

При цьому О.Пасхавер відзначив недосконалість загальної демократії. «Колосальну роль відіграє жадібність: замість того щоб бути політичними діячами, вони (політики) стали політиканами, вони почали підгодовувати свої народи. Це недоліки загальної демократії. Я вам скажу, що якби була так звана цензова демократія, коли ті, що голосують, обмежувалися б людьми, які з тих чи інших причин стійкіші, - це міг бути ценз освіти, ценз проживання, ценз наявності власності - так от, ці люди не допустили б таких популістських політиків до влади. А загальна демократія призвела до такого стану. Я, наприклад, абсолютно не виключаю, що років через 30-40 знову буде середнього цензу демократія», - вважає він.

Говорячи про кризу, О.Пасхавер відзначив, що кожна криза - це порушення динамічного балансу світової фінансової системи. Він нагадав, що їх було десятки півтора тільки в минулому столітті. «І я не бачу ніякої принципової різниці минулих криз з тією, яку ми зараз спостерігаємо. Точніше, не кризою, а післядією після кризи. Нічого надзвичайного», - сказав він.

«Я можу порівняти всі ці кризи з протидією наступальної і оборонної зброї. В основі розвитку фінансової системи – створення нових інструментів і шляхів збагачення та зваблювання людей, оскільки фінансова система керується жадібністю. Існує система регулювання, тобто все почалося з того, коли почали випускати років 300 тому незабезпечені «папірці» у Франції, і потім люди розорялися. Те саме відбувається і зараз. Створено нові інструменти, вони нерегульовано порушили баланс світової економіки. Я не бачу, чому цей стан чимось відрізняється від попередніх, тому в мене немає відчуття, що це щось принципово інше, віщує якийсь кінець», - вважає експерт.

На його думку, способи виходу з нинішньої ситуації теж не будуть оригінальними, зокрема прихід нових регуляторів ринку або обмеження дії нових інструментів.

«Сенс того, що відбулося, полягає в тому, що в результаті винахідливості фінансових гравців власники грошей не в змозі були оцінити ризики. Це було найголовніше, що створило ці проблеми. І я думаю, що зараз буде створено нові правила, за яких власник грошей, куди б він їх не вкладав, міг краще оцінити ризики», - вважає О.Пасхавер.

Нагадаємо, що 3 лютого в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему «Загрози світової фінансової системи 2012».

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