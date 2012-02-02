На українському міжбанку на 12:00 котирування становили 8,0390/8,0420 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0390/8,0440, на 12:00 звузився спред 8,0390/8,0420 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2657/61, на 12:00 ціни знизилися до 0,2654/58. У Росії курс долар-рубль підвищилися, і на 12:00 встановився на рівні 30,2700 (+0,0200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3137/39, змінюючись у достатньо вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5600/10,5685, на 12:00 ціни становили 10,5595/10,5695.