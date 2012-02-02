Столична податкова в січні відшкодувала підприємствам 17,4 млн. грн. ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) в м. Київ у січні відшкодувала столичним підприємствам 17,4 млн. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу повідомила голова ДПСУ в м. Київ Ірина НОСАЧЕВА. «Як і за всіма платежах, Київ є лідером з відшкодування ПДВ», - відзначила вона.

За словами І.Носачевої, у поточному році столичні податківці сконцентрують роботу на виявленні виплати заробітних плат «в конвертах». "У 2011 році ми знайшли вже прихованих 12 тис. нелегальних платників... Нас цього року чекає безпосередня робота з наповнення бюджету з доходів фізичних осіб", - сказала І.Носачева.

Також, відзначила голова столичної ДПС, актуальним залишатиметься питання плати за землю. "Якщо минулого року (2010 рік - УНІАН) у нас плата за землю становила 1,9 млрд. грн., то цього року (2011 рік - УНІАН) цифра рівно подвоїлася - 3,8 млрд. грн", - повідомила вона.

Крім того, І.Носачева відзначила, що протягом першого кварталу п.р. у столичних податкових інспекціях буде створено сервісні центри для обслуговування платників податків. "Вони будуть стереотипні. Вони включають роботу єдиного вікна... В принципі, у планах у нас стоїть взаємодія через електронний сервіс..." - резюмувала І.Носачева.

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