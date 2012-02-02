На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0370/8,0430 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0390/8,0440, на 12:00 звузився спред 8,0390/8,0420. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,0370/8,0430 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2657/0,2661, на 12:00 ціни знизилися до 0,2654/0,2658. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2656/0,2660. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2620 (+0,0120).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3085/1,3195.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5600/10,5685, на 12:00 ціни становили 10,5595/10,5695. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз 10,5255/10,5395.