ДПСУ виступає за рівні умови оподаткування для всіх операторів туристичного ринку

Відповідна позиція була озвучена під час зустрічі, ініційованої фахівцями податкової служби, із керівництвом Державного агентства України з туризму та курортів, повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ.

Зокрема, податківці підтримують внесення відповідних змін до пункту 207.6 статті 207 Податкового кодексу, який регламентує визначення бази оподаткування ПДВ операцій у туристичній діяльності «внутрішніх» операторів.

Таким чином, для представників даної сфери буде скасовано заборону щодо включення у видатки податку на додану вартість, внаслідок якої туркомпанії були вимушені сплачувати сумарний ПДВ у розмірі 46%.

Фахівці ДПСУ відзначають, що це значно знизить податкове навантаження на внутрішніх операторів туристичної сфери та виконає стимулюючу функцію податкової - дозволить створити рівні конкурентні умови для всіх учасників ринку.