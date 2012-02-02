«УкрСиббанк» в 2011 році збільшив збиток на 22% - до 3,717 млрд. грн.

«УкрСиббанк» (Харків) в 2011 році збільшив збиток на 22%, порівняно з 2010 роком, - до 3,717 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від № 17 за 2012 рік.

Активи банку за звітний період скоротилися на 29% і на 1 січня 2012 року ставили 32,868 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 40%, до 23,371 млрд. грн., зобов`язання - на 23%, до 31,609 млрд. грн. Статутний капітал банку залишався на рівні 7,512 млрд. грн., власний капітал скоротився в 4 рази - до 1,259 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

BNP Paribas (Франція) володіє 99,9992% акцій «УкрСиббанку».