Литвин за синхронну ратифікацію Договору про ЗВТ у рамках СНД

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлюється за необхідність синхронної ратифікації національними парламентами Договору про зону вільної торгівлі у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Молдова Володимиром ФІЛАТОМ.

В.ЛИТВИН зазначив, що за останній рік значно збільшилися показники двостороннього товарообігу, і Україна нині перебуває у трійці лідерів серед торговельних партнерів Молдови. Разом з тим, на його думку, «є багато незадіяних резервів».

У цьому контексті сторони висловилися за необхідність активізації роботи Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, зазначивши, що у наших країн є значний потенціал для подальшого розвитку взаємин в економічно-торговельній сфері.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова та Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього протягом поточного року.

20 грудня в Москві Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних Держав угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

21 грудня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ у рамках Співдружності.