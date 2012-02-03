Податкова міліція і ГПУ припинили махінацію з відшкодування ПДВ на 3 млрд. грн.

Податкова міліція разом з Генеральною прокуратурою виявила і припинила роботу злочинної схеми з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), оборот коштів за якою досягав суми в 3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 3 лютого, під час прес-конференції повідомив заступник голови Держподатслужби - начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ. «Податкова міліція разом з Генеральною прокуратурою розкрила найбільшу в Україні махінацію з ПДВ. Послугами шахраїв скористалися 500 підприємств реального сектора економіки майже зі усіх регіонів України. Шахрайська схема передбачала крадіжку з бюджету 542 млн. грн., що, на нашу думку, становило реальну загрозу для економічної безпеки держави», - зазначив він.

До злочинної групи входило 20 осіб, щодо яких вже порушено кримінальні справи. Зараз 5 з них перебувають під арештом, 15 - на підписці про невиїзд.

Організатор групи перебуває на території Російської Федерації, готується його екстрадиція.

За словами А.ГОЛОВАЧА, протягом 2011 року заявки на відшкодування ПДВ були значно нижчі від сплаченого до бюджету податку. В середньому щомісячні надходження ПДВ до бюджету становили близько 6 млрд. грн.

Водночас, повідомив А.ГОЛОВАЧ, на сьогодні зловмисники міняють схеми щодо махінацій з ПДВ. «Випадки псевдоекспорту на сьогодні мають поодинокий характер», - говорить він. Проте сьогодні популярні схеми, коли створюються фіктивні підприємства, які пропонують реальному сектору документи на нібито сплачений до бюджету ПДВ — продаж податкового кредиту.

А.ГОЛОВАЧ наголосив, що податкова міліція має всі необхідні інструменти для виявлення махінацій з ухиленням від оподаткування і додаткових фіскальних механізмів для своєї роботи не потребує.