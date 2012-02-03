У найближчі три роки банки знижуватимуть темпи кредитування

У найближчі три роки українські банки знижуватимуть темпи зростання кредитування.

Про це йдеться у звіті аналітиків групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU), переданому агентству.

Як зазначається у звіті, в найближчі три роки банківський сектор України в цілому помірно ставитиметься до кредитного ризику, концентруватиметься на роботі з проблемними кредитами і нарощуватиме депозитні портфелі.

У звіті також повідомляється, що наприкінці 2011 р. такий ключовий показник концентрації кредитних ризиків, як співвідношення обсягу кредитів до обсягу депозитів, становив 1,7. Це набагато вище, ніж у деяких сусідніх країнах, які пройшли кризу 2008-09 рр. набагато «спокійніше» і чий суверенний кредитний рейтинг на кілька ступенів вищий за Україну (B2 від Moody`s). Наприклад, даний показник у Польщі (A2) дорівнює 1,2, у Чехії (A1) - 0,8, у Росії (Baa1) - 0,9, у Туреччині (Ba2) - 1,0.

«Українська банківська система потребує перебалансування за рахунок помірного темпу зростання кредитного портфеля і випереджаючого збільшення портфеля депозитів, - відзначив керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» Олександр ВАЛЬЧИШЕН. "Наш прогноз щодо сектору зводиться до того, що коефіцієнт кредити/депозити необхідно довести до 1,2 вже в I кварталі 2014 р. Це знизить ризики всього сектора, підвищить довіру вкладників і інвесторів до банків України", - сказав він.

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