На Прикарпатті в січні надходження податків до бюджету зросли на 12,5%

В Івано-Франківській області в січні 2012 року забезпечено надходження податків до бюджету в сумі 324,0 млн. грн., що перевищило торішній рівень у січні на 35,9 млн. грн. (на 12,5%).

Про це сьогодні УНІАН повідомили в ДПС в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, до державного бюджету надійшло 213,7 млн. грн., зокрема, платежів загального фонду державного бюджету – 205,8 млн. грн. До місцевих бюджетів сума надходжень становила 110,3 млн. грн.

По платежах державного бюджету забезпечено виконання бюджетного розпису як загалом, так і в розрізі основних прибуткових джерел: по податку на прибуток – 10,1 млн. грн., або 121,3% плану; по податку на додану вартість – 49,8 млн. грн., або 122,1% плану.

Планові показники надходжень до місцевих бюджетів, затверджених відповідними місцевими радами, в січні цього року виконано на 116,4%, додатково надійшло 15,5 млн. грн., зокрема: податку на доходи фізичних осіб сплачено 78,6 млн. грн. (107,4 % плану і на 19,6% більше торішнього періоду); плати за землю – 13,3 млн. грн.; єдиного податку – 8,3 млн. грн.

Бюджетоформувальні платники області (20 найбільших) до бюджетів усіх рівнів в січні цього року сплатили 182,7 млн. грн., що становить майже 57% у загальній сумі надходжень.