На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0360/8,0390 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0370/8,0420, на 12:00 ціни знизилися до 8,0360/8,0390. На час закриття торгів цінові рівні залишилися на тому самому рівні.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2655/0,2659, на 12:00 ціни піднялися до 0,2661/0,2665. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2660/0,2664. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,2000 (-0,0620).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3115/1.3185. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5685/10,5775, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,5770/10,5870. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5765/10,5865.