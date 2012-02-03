Влада планує провести корупційні норми у законі про тендерні закупівлі – Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що уряд продовжує тенденцію до переведення в ручний режим процедури тендерних закупівель зі зменшенням поінформованості громадськості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він наголосив, що на сьогодні оприлюднення інформації щодо тендерних закупівель, зокрема у «Віснику державних закупівель», є дуже важливим фактором у розумінні того, як влада здійснює управління у сфері державного бюджету. Водночас, додав М.ТОМЕНКО, як жартують журналісти і фахівці, перечитування «Вісника державних закупівель» нагадує швидше перечитування кримінальної справи про корупційні дії, оскільки цілком очевидно, що велика кількість закупівель в одного учасника є схемою, за якою лобіюється «братська» структура з явним завищенням суми, необхідної для закупівлі.

«Але, очевидно, урядовці вирішили на цьому не зупинятися і далі змінювати законодавство так, щоб було більше можливостей безконтрольного використання бюджетних коштів та закритості цього процесу», – сказав М.ТОМЕНКО і повідомив, що Кабінет міністрів вніс у парламент законопроект №9634 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

За словами М.ТОМЕНКА, даний законопроект, окрім низки обґрунтованих спрощень процедури закупівлі, зокрема, коли йдеться про гастрольні заходи творчих колективів, культурно-мистецькі заходи, навчально-тренувальні збори, спортивні змагання тощо, передбачає звільнити від процедури тендерних закупівель і перевести у режим закупівлі в одного учасника, серед іншого, наприклад, «придбання, оренду землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, іншого нерухомого майна». Віце-спікер назвав цю норму абсолютно необґрунтованою і такою, що може призвести до корупції.

Також, переконаний М.ТОМЕНКО, заміна чинної редакції пункту 1 статті 10 закону, за якою «замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому цим законом, інформацію про закупівлю…» новою нормою, відповідно до якої «замовник надає для оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу (яке здійснюється безоплатно) в порядку, встановленому цим законом, інформацію про закупівлю…», є небезпечною, оскільки не передбачає обов’язкового оприлюднення всієї інформації про здійснення закупівлі, як того вимагає чинна норма.

Віце-спікер зазначив, що корупційність деяких норм в запропонованому уряді законопроекті підтверджує і висновок Головного науково-експертного управління ВР.

За словами М.ТОМЕНКА, «опозиція робитиме все, щоб не допустити ймовірно корупційних норм в законі про тендерні закупівлі».

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