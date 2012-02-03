Порушено справу щодо посадових осіб банку «Надра» за зловживання у 2008 році

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ КБ «Надра», у результаті чого державі завдано збитків на загальну суму понад 24,4 млн. грн.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу було порушено 25 січня за ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Дана справа порушена за результатом прокурорської перевірки щодо діяльності банку ВАТ КБ «Надра», який отримав у 2008 році від Національного банку України кошти на рефінансування в сумі 7,1 млрд. грн. Встановлено, що службовці банку, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, протиправно перерахували кредитні кошти на внутрішній рахунок банку під виглядом перерахування їх двом товариствам-клієнтам.

Внаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло податку на прибуток на суму понад 24,4 млн. грн.

Розслідування кримінальної справи доручено СВ ДПА у м. Києві.