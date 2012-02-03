Виконавчим директором НАБУ обрано Голову Правління «Укргазбанку» Мамедова

Виконавчим директором Незалежної Асоціації Банків України обрано Голову Правління АБ «Укргазбанк» Сергія МАМЕДОВА. Таке рішення було прийнято 2 лютого на засіданні Ради НАБУ, повідомили УНІАН в прес-службі «Укргазбанку».

На цій посаді С.МАМЕДОВ змінив Голову Правління Банку «Старокиївський» Юрія ЯРЕМЕНКА, який склав свої повноваження за власним бажанням.

Довідково: Незалежну Асоціацію Банків України створено 4 листопада 2011 р., як професійне об’єднання українських банків. На 3 лютого 2012 р. кількість членів Асоціації налічує 69 банків.

Сергій Мамедов народився 22 грудня 1975 року в м.Києві. У 1997 р. закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит» та здобув кваліфікацію магістра ділового адміністрування. Досвід роботи у банківській сфері - з 1996 року.