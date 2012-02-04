Сьогодні підбито підсумки роботи українсько-американської міждержавної комісії

Мюнхен. Сьогодні було підбито підсумки роботи українсько-американської міждержавної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Мюнхені, коментуючи про свою зустріч з державним секретарем США Хілларі КЛІНТОН.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що співголовою комісії з американської сторони є Х.КЛІНТОН, а з української - міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, який також був присутній на зустрічі.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що в ході зустрічі вдалося обговорити весь спектр двосторонніх відносин, в тому числі питання участі США в інвестиційних проектах в Україні.

Також в ході зустрічі обговорювалось питання ходу реформ в Україні тощо.

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