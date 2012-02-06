Прем'єр Греції повідомив про скорочення державних витрат на 1,5% ВВП

Прем`єр-міністр Греції Лукас ПАПАДІМОС і лідери політичних партій домовилися про подальше скорочення державних витрат.

Як передає РІА Новости, про це повідомила в неділю прес-служба глави грецького уряду.

«Прем`єр-міністр і політичні лідери домовилися з основних питань, які серед іншого включають ... вжиття заходів протягом 2012 року для скорочення державних витрат на 1,5% ВВП», - йдеться в заяві.

Консультації політиків продовжаться в понеділок, уточнює прес-служба прем`єра.

Греції загрожує дефолт, якщо найближчим часом вона не домовиться з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу і з міжнародної "трійкою" щодо новоъ кредитної програми.

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