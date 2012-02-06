Інфляція в Україні в січні становила 0,2%

Інфляція в Україні в січні 2012 року, порівняно з груднем 2011 року, становила 0,2%, проти січня 2011 року – 3,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики. Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в січні 2012 року до грудня 2011 року зросли на 0,2% (у січні 2012 року до січня 2011 року зросли на 0,6%), зокрема, на продукти харчування – на 0,1% (зниження на 0,6%). Ціни на хліб і хлібопродукти знизилися на 0,2% (зростання на 4,3%), зокрема на хліб – зросли на 0,1% (зростання на 13%), макаронні вироби – не змінилися (зростання на 8,9%); ціни на м`ясо й м`ясопродукти – зросли на 0,2% (зростання на 10,1%), на рибу й рибопродукти – знизилися на 0,1% (зростання на 9,1%), на молоко, сир і яйця – знизилися на 0,8% (зростання на 5,4%), зокрема на молоко – зросли на 0,1% (зростання на 2,2%), сир і сир м’який – на 0,3% (зростання на 5,8%), на яйця – знизилися на 6,2% (зростання на 3,9%); на масло й жири ціни знизилися на 0,5% (зростання на 5,1%), зокрема на масло вершкове – зросли на 0,2% (зростання на 3%), олію соняшникову – знизилися на 0,3% (зростання на 6%), на інші харчові тваринні жири – знизилися на 1,8% (зростання на 5,5%).

Ціни на фрукти в січні 2012 року до грудня 2011 року зросли на 2,4% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зниження на 4,1%). На овочі ціни зросли на 3,6% (зниження на 45,7%). Ціни на цукор знизилися на 2,4% (зниження на 24,4%), на безалкогольні напої – зросли на 0,4% (зростання на 13,6%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в січні 2012 р. до грудня 2011 р. подорожчали на 0,7% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 9%), ціни на одяг і взуття знизилися на 0,6% (зростання на 0,5%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в січні 2012 року до грудня 2011 року подорожчали на 0,5% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 10%), зокрема квартплата зросла на 3% (зростання 22,4%), ціни на утримання і ремонт житла не змінилися (зростання 351%), каналізацію – зросли на 1,7% (зростання 12,7%), воду – 1,3% (зростання 13%), ціни на електроенергію – не змінилися (зростання 22,9%), на природний газ залишилися без змін (не змінилися), на гарячу воду й опалення – зросли на 0,1% (зростання 9%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку й поточне утримання житла в січні 2012 р. до грудня 2011 року не змінилися (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 3,2%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 0,1% (зростання 3,9%), домашній текстиль – на 0,2% (зростання 4,8%), побутова техніка – знизилися на 0,3% (не змінилися).

Вартість послуг охорони здоров`я в січні 2012 р. до грудня 2011 року зросла на 0,1% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 6,1%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання – не змінилася (зростання 5,8%), амбулаторні послуги подорожчали на 0,2% (зростання 6,8%).

Ціни у сфері транспорту в січні 2012 р. до грудня 2011 року зросли на 0,2% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 18%), зокрема на купівлю транспортних засобів – знизилися на 0,2% (зростання 3,4%), на паливо та мастила – на 0,3% (зростання 23,8%); транспортні послуги подорожчали на 0,6% (зростання 19,4%), зокрема пасажирський залізничний транспорт – не змінилися (зростання 6,3%), пасажирський автодорожній транспорт – зросли на 0,7% (зростання 21,3%).

Ціни у сфері зв`язку в січні 2012 р. не змінилися (у січні 2012 року до січня 2011 року – на 3,5%), також не змінилася вартість телефонних і телефаксних послуг зросла (зростання на 4,1%).

Ціни у сфері відпочинку та культури в січні ц.р. не змінилися (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання 2,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в січні 2012 р. на 0,4% (зниження на 3,8%), вартість відпочинку та послуг культури зросла на 0,4% (зростання 6,4%), газети, книги й канцелярські товари подорожчали на 0,5% (зростання 5,1%).

Ціни у сфері освіти в січні 2012 р. до грудня 2011 р. зросли на 0,3% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання 5,7%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 1,2% (зростання 7,8%), середня освіта – на 0,5% (зростання 7,9%), вартість вищої освіти не змінилася (зростання 4,7%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у січні 2012 р. до грудня 2011 року зросла на 0,3% (зростання 7,2%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2011 року, порівняно з листопадом, становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%.

Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 2012 рік буде складним. Україна до цього готова?