Цього тижня при падінні євро найважливішою підтримкою стане позначка 1,30 - експерт

На світових торгах цього тижня (6-10 лютого 2012 року) пара EUR/USD у разі подолання опору 1,3200, метою руху поставить позначку 1,3450, якщо ж європейська валюта буде змушена рушити вниз і подолає рівень 1,3040, то найважливішою підтримкою стануть психологічно значуща позначка 1,30 і технічно важливий рівень 1,2925, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, стерлінг для руху вгору до рівня 1,5865-1,6125 може регулярно потребувати фундаментальної підтримки, а ось значущих новин, здатних її надати, на цей період не заплановано.

USD/JPY має всі шанси продовжити коливання поблизу межі 76,00.

Динаміка валют на світовому ринку цього тижня визначатиметься цілою низкою значущих подій. Перш за все Комітет з монетарної політики Банку Англії і Керівна рада Європейського центрального банку проведуть свої чергові засідання. І якщо сумнівів у тому, що британський регулятор залишить облікову ставку без змін, ні в кого немає, то від ЄЦБ можна чекати ще одного кроку вниз на 0,25 базисного пункта. Важливою для ринку стане прес-конференція глави європейського регулятора, який може зробити значний вплив на пару EUR/USD. Варто також відзначити, що безпосередньо перед оголошенням підсумків засідання активність торгів може знизитися до мінімуму. Британський фунт навряд чи проявить якусь реакцію на рішення Банку Англії, оскільки вони достатньо прогнозовані, підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні.