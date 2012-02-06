Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0360/8,0400 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту скоригувалися – 0,2654/0,2658, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5020/10,5095. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3070/1,3072 (п`ятниця – 1,3140/1,3142). У п`ятницю, 3 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.

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