НБУ в 2011 році збільшив активи на 2,5% – до 435,76 млрд. грн.

Національний банк України в 2011 році збільшив активи на 2,5% – до 435,755 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Урядовий кур`єр» від 4 лютого 2012 року.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті зменшилися на 17% – до 101,451 млрд. грн., цінні папери нерезидентів – на 1,5%, до 149,331 млрд. грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальних правах запозичень зріс у 2,3 рази – до 143 млн. грн. Монетарне золото зросло на 12% – до 8,059 млрд. грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 38% – до 75,977 млрд. грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 0,75% – до 60,326 млрд. грн., вклади в рахунок квоти МВФ збільшилися – на 0,042%, до 16,83 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 0,4% – до 336,917 млрд. грн., зокрема банкнот і монет в обігу на 4,7% – до 209,565 млрд. грн., зобов`язання перед МВФ зросли на 0,08% – до 76,811 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ в 2011 році залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 10,5% – до 98,838 млрд. грн.

Фонди та інші резерви за минулий рік збільшилися в 3,4 рази – до 20,644 млрд. грн., резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів зменшилися на 3,2% – до 90,361 млрд. грн. Також Нацбанк знизив на 16,351 млрд. грн. вартість фінансових активів до їх справедливої вартості в результаті корекції.

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