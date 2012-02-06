Держборг України в 2011 році зріс на 9% – до 59,2 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 грудня 2011 року становив 473 млрд. 121 млн. 622,49 тис. грн., або 59 млрд. 215 млн. 702,78 тис. дол., що на 9% більше показника на кінець 2010 року й на 0,3% менше показника на кінець листопада 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 грудня 2011 р. становив 299 млрд. 413 млн. 922,99 тис. грн. (63,28% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37 млрд. 474 млн. 520,37 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 173 млрд. 707 млн. 699,50 тис. грн. (36,72%), або 21 млрд. 741 млн. 182,41 тис. дол.

Державний борг України на кінець грудня 2011 р. становив 357 млрд. 273 млн. 437,23 тис. грн. (75,44%), або 44 млрд. 716 млн. 192,77 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 195 млрд. 806 млн. 430,96 тис. грн. (41,34%), або 24 млрд. 507 млн. 050,34 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 161 млрд. 467 млн. 006,27 тис. грн. (34,09%), або 20 млрд. 209 млн. 142,43 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 115 млрд. 848 млн. 185,26 тис. грн. (24,49%), або 14 млрд. 499 млн. 510,01 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 103 млрд. 607 млн. 492,03 тис. грн. (21,9%), або 12 млрд. 967 млн. 470,03 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 12 млрд. 240 млн. 693,23 тис. грн. (2,59%), або 1 млрд. 532 млн. 039,98 тис. дол.

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