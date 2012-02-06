Податківці у 2011 році погасили заборгованість із зарплати на 169 млн. грн.
Податківці за підсумками 2011 року погасили заборгованість із заробітної плати на суму 169 млн. грн., до бюджету додатково надійшло 31,5 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив глава відомства Олександр КЛИМЕНКО.Він запевнив, що у 2012 році податківці ще активніше захищатимуть права найманих працівників. «Наші власні плани на цей рік також передбачають низку заходів щодо легалізації зайнятості і захисту трудових прав громадян...», - відзначив він.
Водночас О.Клименко наголосив, що і працедавці, своєю чергою, іноді демонструють соціальну відповідальність. «Я радий повідомити, що за минулий рік за підсумками співбесід, зустрічей, спільних консультацій з податківцями більш ніж 13 тис. підприємців підвищили заробітну плату своїм працівникам. Бюджет від цього одержав майже 20 млн. грн. податку, а люди - підвищення своїх доходів і добробуту», - повідомив О.Клименко.
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