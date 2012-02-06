На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0310/8,0350 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0360/8,0400, на 12:00 ціни знизилися - 8,0325/8,0355. На момент закриття торгів цінові рівні становили 8,0310/8,0350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2654/58, на 12:00 ціни знизилися - 0,2652/56. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2653/57. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2794 (+0,0794).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3030/1,3160. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5020/10,5095, на 12:00 ціни пішли донизу - 10,4770/10,4870. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH піднялися - 10,4895/10,5005.