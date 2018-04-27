Росія активізує експансію в Україну... кредитами?

Переговори з Міжнародним валютним фондом про продовження кредитного співробітництва зараз знаходяться в тупиковому стані. Влада не йде на виконання рекомендацій Фонду, основною з яких є підвищення тарифів на газ для населення. Ця умова для неї рівносильна «передвиборній смерті» - ще одного навантаження на свої кишені електорат не пробачить. Мабуть, у цьому зв`язку вивчають питання «кредитозамінника». Ним може стати «Сбербанк Росії». Принаймні, останнім часом ця тема широко обговорюється в ЗМІ. Глава російської фінустанови Герман Грефднями сказав, що поки не отримував звернення від української влади, але при цьому наголосив - «у разі необхідності постарається допомогти». Таким чином, стає цілком зрозуміло, що грошей на погашення боргу перед МВФ і розрахунку за газ не вистачає, хоча влада і стверджує, що може абсолютно спокійно самостійно вирішити це питання. Але, як кажуть, немає диму без вогню. Раз є розмови, значить, є для них підґрунтя. При цьому потрібно пам`ятати, що лояльність МВФ до України - сигнал для інвесторів, тобто країні можна довіряти і вкладати в її економіку кошти. А кредити Росії не мають жодного стосунку до «фінансового лакмусу». Сусіди, звичайно, із задоволенням протягнуть нам «рятувальне коло», але тільки цей крок буде зроблений не в якості дружньої виручки, а зовсім з іншою метою. З урахуванням того, що дії «Сбербанку» не можуть бути не погоджені з урядом РФ, то основна їхня задача - обплутати Україну борговою павутиною. Вони навіть можуть опустити ставку за позикою, компенсувавши свої «втрати» додатковими умовами. Сфери інтересу російських компаній в Україні відомі: енергетика і машинобудування, гірничо-металургійний комплекс, фінансовий та агропромисловий сектори економіки. Про це свідчать великі кредитні угоди 2011 року, в яких фігурує як «Сбербанк Росії», так і «ВТБ банк». Ці фінінститути з великою акціонерною часткою держави підсадять наш внутрішній ринок на фінансову голку, що поставить Україну в повну залежність від російського керівництва. Тобто, ми спостерігаємо кремлівську експансію з усіма наслідками.

На підтвердження сказаного наведемо ряд торішніх операцій:

державне вуглевидобувне об`єднання «Ровенькиантрацит» домовився з «ДБ Сбербанку Росії» про залучення двох ліній для рефінансування існуючої заборгованості в розмірі 132,8 млн. грн. і 108 млн. грн. (або їх еквівалент в доларах). Вартість послуг банку за першою лінією складе 22,576 млн. грн. (з ПДВ), за другою - 18,36 млн. грн. (з ПДВ);

найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», в результаті конкурсних торгів відібрала «ДБ Сбербанку Росії» для надання кредиту на 200 млн. грн., вартість обслуговування якого складе 29,9 млн. грн.;

Львівська залізниця в результаті конкурсних торгів відібрала «Дочірній банк Сбербанку Росії» для надання кредитів (2 лота) у вигляді невідновлювальної кредитної лінії на загальну суму 80 млн. грн. Вартість обслуговування складе 16% річних, термін надання - 36 місяців;

Одеська залізниця в результаті конкурсних торгів відібрала «ВТБ Банк» і «ДБ Сбербанку Росії» для надання кредитів (5 лотів) на загальну суму 367,573 млн. грн. терміном до серпня 2012 року;

чотири банки перемогли в тендері Донецької залізниці на надання короткострокових кредитних ресурсів на перекредитування і поповнення обігових коштів на загальну суму 350 млн. грн. Серед них - «Сбербанк Росії»;

державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» в результаті конкурсних торгів відібрало «ДБ Сбербанку Росії» для надання кредиту на 60 млн. грн. терміном на 1 рік;

«Укрзалізниця» веде переговори з російськими банками про залучення 28 млрд. грн. для поповнення парку новими локомотивами. Йдеться про «Сбербанк Росії», «Зовнішекономбанк», «ВТБ Банк»;

держпідприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат» залучив у «ДБ Сбербанку Росії» мультивалютну кредитну лінію на 71 млн. грн. Кошти залучаються на один рік. Вартість обслуговування складе 14,037 млн. грн.;

«Чорноморнафтогаз» залучив у «ДБ Сбербанку Росії» кредит на 465 млн. грн. терміном на один рік. Вартість обслуговування - 73,935 млн. грн.;

завод «Електроважмаш» залучив у «ДБ Сбербанку Росії» мультивалютну кредитну лінію на 30 млн. грн. терміном на 1 рік. Вартість обслуговування - 14,95% річних у гривні та 8,50% річних у російських рублях;

«Сбербанк Росії» уклав договір про співпрацю з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву з надання іпотечних кредитів за програмою доступного житла. Причому в «Сбербанку» заявили, що готові підтримувати забудовників кредитними лініями stand-by з добудови житла, якщо виникнуть касові розриви;

ДТЕК залучила у російського «Сбербанку» рублевий кредит в еквіваленті на 500 млн. дол., терміном на 5 років;

енергопостачальна компанія "Запоріжжяобленерго" залучила у «ДБ Сбербанку Росії» поновлювану кредитну лінію в 30 млн. грн. під ставку 19,95% річних. Для яких цілей відкривається лінія, у тендерній документації обленерго не уточнюється;

«Сбербанк Росії» надав «Укртелекому» довгостроковий кредит на загальну суму 250 млн. дол.;

конструкторське бюро «Південне» ім. Янгеля залучило в «Сбербанку Росії» кредит на 260 млн. дол. Кошти залучені на 7 років під ставку 6M Libor + 6% річних. Комісія за організацію кредиту - 1,950 млн. дол.;

НАЕК «Енергоатом» розраховує залучити в «Сбербанку Росії» 1 млрд. дол. на проведення першочергових робіт, пов`язаних з добудовою 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Але, як потім заявили в компанії, умови комерційного кредиту, виставлені «Сбербанком», жорсткі, і ціна грошей не відповідає європейській. Переговори тривають.

Після такого фактажу на розум не приходить нічого, крім одного - Росія продовжує окуповувати український ринок, завойовує його якщо «не батогом, то пряником».

Але прем`єр-міністр Україна Микола Азаров написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, відповідаючи на запитання користувачів: "У наших взаєминах з банками, в тому числі і зі «Сбербанком», на першому місці стоять наші інтереси, тобто, якщо кредит для нас вигідний за умовами, ми його беремо, якщо невигідний - відмовляємося. Тому ні про яку залежність не йдеться».

Як відзначає Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, в сучасних умовах, коли переговори з МВФ буксують, кредити в рублях від «Сбербанку Росії» - вихід із ситуації, що склалася. «У зв`язку з тим, що тепер Україна може розраховуватися з Росією за газ рублями, має сенс брати кредити в рублях і за них купувати «блакитне паливо». При цьому якщо забезпечити стабільність курсу долар/гривня, в той час як російський рубль схильний до девальвації, варіант буде вигідний Україні. Хоча, звичайно, завжди існує «процентна» проблема. Складно сказати, які ставки запросить «Сбербанк Росії» за свої кредити, швидше за все, нижче 10%, а то й 15% річних, вони не будуть. У порівнянні з 3% кредитом МВФ це виглядає трохи дорого. Крім того, ймовірно, погасити повністю рублеві кредити не вийде, а це означає, що доведеться щось віддати взамін, наприклад, ГТС. Напевно, саме ці обставини і стримують керівництво України активно залучати позики «Ощадбанку Росії».

Колишній виконувач обов’язків міністра фінансів Ігор Уманський вважає ситуацію досить прозорою. «З одного боку, якщо не вдасться домовитися з МВФ, то в України просто не буде альтернативи, ніж намагатися вийти на приватні ринки, або публічні. Безумовно, це (позика - ред.) буде дорожче. Причому ні «Сбербанк», ні «ВТБ», ні «Зовнішекономбанк» не дадуть ні копійки Україні, якщо на те не буде політичної волі керівництва країни. Питання не в доцільності, питання в тому, що якщо не відновиться співпраця з МВФ, вибору в України не буде, без зовнішніх запозичень хоча б на рівні 10 млрд. цього року буде дуже важко вижити. Влада буде змушена бігати по світу і шукати будь-який ресурс. А зараз вийти на зовнішній ринок, коли там ситуація погіршується, і спробувати взяти на 5 років гроші, нереально. Їх ніхто не дасть. Тобто, в принципі вести переговори про 5-річний інструмент ніхто не буде, якщо говорити про публічне розміщення».

Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, вважає, що отримання кредиту від МВФ для України, звичайно, було б більш вигідним як з точки зору процентної ставки, так і з точки зору відсутності зростання залежності від Росії. «Проте, в умовах наближення парламентських виборів, зростання соціальної напруженості і уповільнення зростання української економіки влада навряд чи піде на підвищення цін на газ для населення і теплокомуненерго, що є головною вимогою МВФ під час виділення кредиту.

З урахуванням необхідності погашати заборгованість перед МВФ цього року в розмірі 2,8 млрд. доларів, кредиту ВТБ в розмірі 2 млрд. доларів і ймовірного негативного платіжного балансу, країні необхідні будуть позики. Не так багато охочих виділити їх, особливо в такому розмірі. Отримати суттєвий кредит від іншої країни на тривалий термін ми навряд чи зможемо. Тому, незважаючи на зростання кредитної залежності від Росії, Україна, швидше за все, буде не проти отримати кредит від російського «Сбербанку». В умовах відсутності альтернативних джерел отримання коштів в України просто не буде вибору», - підкреслив експерт.

До речі, прем`єр-міністр неодноразово заявляв, що Україна зможе самостійно виконати всі боргові зобов`язання 2012 року. Його думку повністю поділяє новопризначений міністр фінансів Валерій Хорошковський, правда, з певним застереженням: «Єдине, що я можу підтвердити, - нинішні виплати хоч і важкі, але можливі і без кредиту МВФ. Це може бути зроблено за рахунок внутрішніх ресурсів, за рахунок наших можливостей позичати на фінансових ринках».

Таким чином, у будь-якому випадку позичати будемо. І не тільки. В.Хорошковський назвав правильним підходом вимогу МВФ про підвищення тарифів на газ для населення і ТКЕ. «З економічної точки зору це абсолютно правильний підхід: тарифи повинні бути економічно обґрунтованими, і дотування за допомогою ціни є дурним і неефективним. Тому й висувається пропозиція якомога швидше реалізовувати заходи щодо виправлення ситуації. Але тут немає прямої залежності: підвищили тарифи - і життя налагодилося. Ні, потрібен комплексний підхід: з одного боку, адекватні компенсаторні механізми, з іншого - енергозбереження. В іншому випадку неплатежі забезпечені», - сказав він.

З урахуванням того, що «рекомендація» в плані підвищення тарифів на газ все ж розглядається, можна зробити висновок - транш МВФ виключати не можна. За словами В.Хорошковського, зараз опрацьовується можливість проведення в Україні експерименту в цьому напрямку на базі певного регіону чи міста, в якому спробують побудувати модель адресної дотації «і показати її результати - успіхи або проблеми. Тільки після цього можна підвищувати тарифи. Я думаю, це було б позитивно сприйнято як з боку інвесторів, так і з боку МВФ».

Отже, крім чергових позик (не можна виключати й російські) прийдуть до України ще реформи в системі тарифів. І як би влада не вуалювала свої дії, життя свідчить - для середнього українця воно не стає кращим. До того ж, державний і гарантований державою борг України на 31 грудня 2011 року досяг більше 473 млрд. грн. (понад 59 млрд. дол.) Він зріс проти 2010 року на 9% (зовнішній борг наближається до позначки 300 млрд. грн.). Населення України на сьогодні становить трохи більше 45,6 млн. осіб. Таким чином, на кожного з нас «повісили» борг більш ніж на 10 тисяч гривень. І це не кінець...

Олена Бистрицька (УНІАН)

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