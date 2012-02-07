Долар зміцнюється через відсутність домовленостей по Греції

На світових торгах у понеділок курс долара підвищився по відношенню до більшості світових валют, у тому числі, до євро, на тлі невизначеності в питанні реструктуризації грецького боргу.

Так, курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США за підсумками торгів скоротився до 79,06 пункту проти 78,97 пункту раніше. Курс євро опустився до 1,3131 долара за євро проти 1,3159 долара за євро. Долар подешевшав до ієни до 76,55 ієни за долар проти 76,6 ієни за долар.

"Ринки можуть припустити, що навіть із домовленістю рівень грецького держборгу буде залишатися нестійким", - зазначає головний валютний аналітик Forex.com Брайан Долан, передає РІА "Новости" з посиланням на MarketWatch.