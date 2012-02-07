Долар на міжбанку і далі дешевшає
10:50, 07 лютого 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися пониженням котирувань – 8,0330/8,0360 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2677/0,2681, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5515/10,5580.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар становили 1,3138/1,3140 (понеділок – 1,3070/1,3072).
У понеділок, 6 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.
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