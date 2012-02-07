Міжнародні валютні резерви НБУ скоротилися до 31,4 млрд. доларів

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в січні 2012 року скоротилися на 1,4%, або на 430,31 млн. дол., – до 31,364 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Також повідомляється, що на 1 лютого п.р. у структурі резервів 29,712 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,3 млн. дол., спеціальні права запозичення – 101,7 млн. дол., золото – 1,55 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви Національного банку України у 2011 році скоротилися на 8%, або на 2,78 млрд. дол., – до 31 млрд. 794,59 млн. дол.

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