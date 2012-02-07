Електронну звітність вибрали 93% платників ПДВ Луганської області

У 2011 році кількість платників ПДВ у Луганській області, які віддали перевагу електронній звітності, зросла на 3 тисячі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби в Луганській області. За словами заступника начальника управління інформатизації та обліку платників податків ДПС у Луганській області Михайла САМОЗДРА, якщо на початок 2011 року питома вага платників, які звітують перед податковою через Інтернет, становила 46,2%, то в січні 2012 р. - 93,2%.

Впродовж першого місяця поточного року 6739 платників податків подали декларації з ПДВ в електронному вигляді, з них 5865 юридичних осіб і 874 фізичних.