Якщо вирішиться грецька ситуація, пара євро/долар підійде до позначки 1.3200 - експерт

У разі якщо грецький уряд все ж таки зважиться на скорочення витрат у держсекторі, ймовірний рух пари євро/долар до позначки 1.3200 з можливим проривом і подальшим зростанням до 1.3250, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні. Як відзначають аналітики, брак економічних релізів віддасть пару фунт/долар у владу ринкових настроїв. Тут спостерігатиметься дублювання динаміки євро/долар з вірогідністю прориву верхньої межі діапазону 1.5730-1.5860 у разі сприятливих даних. Подальшою метою стане позначка 1.59.

Найближчою важливою подією для ринку стане рішення Резервного банку Австралії щодо відсоткової ставки. ЦБ може утриматися від якихось кроків, зважаючи на досить непогану статистику по ринку праці і зростання показників ділової активності (PMI). Якщо це відбудеться, можливе зростання попиту на австралійський долар.