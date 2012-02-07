На міжбанку торги доларом закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0330/8,0360, до 12:00 ціни знизилися до 8,0300/8,0335. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0290/8,0330 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2677/0,2681, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2678/0,2682. На час закриття ціни досягли верху - 0,2679/0,2683.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9199 (-0,3595).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3090/1,3165.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5515/10,5580, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5575/10,5680. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,5345/10,5455.