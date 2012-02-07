В основних аеропортах Європи під час Євро-2012 продаватимуть гривню

В основних аеропортах Європи напередодні та під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в обмінних пунктах продаватиметься українська національна валюта - гривня.

Як повідомляється на сайті Інформаційного центру “Україна-2012”, про це повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Зазначається, що така можливість передбачена для зручності десятків тисяч вболівальників, які летітимуть в Україну.

Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що заради комфорту фанів були спрощені всі процедури, з усіма прикордонними пунктами на державному кордоні налагоджений зв`язок.

Він також додав, що недавно було досягнуто домовленості про те, щоб гості Євро-2012 перетинали державний кордон Україна-Польща лише раз - на боці Польщі, за спрощеною процедурою.

«Враховано навіть те, що в основних аеропортах західного світу в обмінниках буде продаватися гривня, щоб уникнути ситуації, коли в МА «Бориспіль» прилітає 10-15 тисяч закордонних гостей і вони одночасно намагаються купити місцеву валюту», - зауважив Б.КОЛЕСНІКОВ.