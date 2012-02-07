У Києві до 600 тис. працівників отримують зарплату «в конверті»

За оцінками Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Києві, в столиці до 600 тис. працівників отримують заробітну плату «в конверті».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник управління податкової міліції ДПСУ у м. Києві Ігор УСИК.

Як зазначила голова ДПСУ в м. Києві Ірина НОСАЧОВА, ця цифра приблизна у зв`язку з тим, що неможливо підрахувати кількість мігрантів, які працюють у столиці.

За її даними, минулого року столичні податківці виявили понад 12 тис. нелегальних працівників, в результаті чого до бюджету донараховано 58 млн. грн. податку з доходів фізосіб.

«За 2011 рік до зведеного бюджету надійшло 12,3 млрд. грн. на доходи фізичних осіб. На жаль, можу сказати, що ми вивели тільки 12 тис. працівників, які отримують нелегально заробітну плату. Для Києва це дуже мало», - зазначила вона.