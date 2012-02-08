Торги доларом на міжбанку відкрилися зниженням котирувань, що триває

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що триває, – 8,0290/8,0325 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2699/0,2703, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6600/10,6665.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3284/1,3286 (вівторок – 1,3138/1,3140).

У вівторок, 7 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.