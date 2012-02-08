У січні було зафіксовано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі на рівні 750 млн. дол.

У січні цього року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі зафіксоване на рівні 750 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНІК на прес-конференції в середу.

«У січні 2012 року експорт перевищив імпорт на 750 млн. дол.», - сказав І.КАЛЕТНІК.

Зокрема, він зазначив, що минулого місяця експорт товарів продовольчої групи перевищив показник відповідного періоду 2011 року на 45%.

І.КАЛЕТНІК також зазначив, що товарооборот України склав 9 млрд. дол. минулого місяця, що на 1 млрд. дол. більше показника січня 2011 року.

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