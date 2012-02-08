Базова інфляція в січні в Україні склала 0%, проти січня 2011 року - 6,6%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в січні 2012 року проти грудня 2011 склала 0%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в січні 2012 року показник базової інфляції проти січня 2011 року склав 6,6%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Здебільшого йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН,інфляція в Україні в січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року склала 0,2%, проти січня 2011 року – 3,7%. Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівнянні з листопадом 2010 року склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.