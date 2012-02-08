Якщо переговори щодо "грецької справи" затягнуться, євро чекає обвал - експерт

На світових майданчиках євро, якщо переговори щодо ситуації в Греції затягнуться, швидко обвалиться до позначки 1.3100 з подальшою метою 1.3040, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, вже зараз з`явилися розмови про те, що зустріч лідерів політичних партій Греції для ознайомлення з чорновим варіантом програми економічних реформ знову була перенесена, хоча Кабінет міністрів країни вже повинен був схвалити документ. У четвер проект повинен отримати схвалення Єврогрупи (за умови, що до цього часу буде готова доповідь Трійки), а в майбутні вихідні програма повинна бути прийнята в парламенті Греції.

У разі позитивних новин щодо «грецької справі» можливий прорив GBP/USD рівня 1.59 з подальшим проходженням проміжного опору 1.5960 на шляху до позначки 1.6045, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.