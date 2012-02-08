Клименко: ДПСУ продовжила мораторій на перевірки малого бізнесу

Державна податкова служба подовжить мораторій на перевірки малого бізнесу. Дрібних підприємців не турбуватимуть не тільки у першому, а й у другому кварталі 2012 року. Про це повідомив Голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО сьогодні після засідання Кабінету Міністрів.

Він підкреслив, що діючий мораторій на перевірки безумовно виконується. «Жоден інспектор чи податковий міліціонер не відвідав жодного ринку або інше місце, де працюють підприємці. Малий бізнес взяв участь у створенні нової спрощеної системи оподаткування, а згодом отримав адаптаційний період для впровадження у своїй роботі нових вимог закону», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Крім того, продовжується скорочення кількості перевірок інших суб’єктів господарювання. План на перший квартал передбачає, що перевірятимуть тільки 2 тис. підприємств.

Позаминулого року в Україні відбулося 23 тисячі перевірок, у 2011 – 12 тисяч, у 2012 році – заплановано провести 8 тисяч перевірок.

«Тобто за рік фіскальний контроль зменшився майже втричі, і при цьому став якіснішим. Впроваджена система пошуку суб’єктів тіньової економіки дозволяє знаходити порушників дистанційно, виключно аналітичними методами. Не турбуючи при цьому сумлінних платників. І надалі ми будемо розвивати, в першу чергу, безконтактні способи моніторингу», - зауважив О.КЛИМЕНКО.

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