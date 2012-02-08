Мораторій на перевірки малого бізнесу продовжено

Державна податкова служба України (ДПСУ) продовжить мораторій на перевірки малого бізнесу. Дрібних підприємців не турбуватимуть не лише в першому, а й у другому кварталі 2012 року.

Про це заявив голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО сьогодні після засідання Кабінету міністрів, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Він підкреслив, що діючий мораторій на перевірки безперечно виконується. «Жоден інспектор чи податковий міліціонер не відвідав ринок або інше місце, де працюють підприємці. Малий бізнес взяв участь в створенні нової спрощеної системи оподаткування, а згодом одержав адаптаційний період для впровадження в своїй роботі нових вимог закону», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Крім того, повідомив він, продовжується скорочення кількості перевірок інших суб`єктів господарювання. План на перший квартал припускає, що перевірять тільки 2 тис. підприємств.

Позаминулого року в Україні проходили 23 тисячі перевірок, в 2011-му - 12 тисяч, а в 2012 році заплановано провести 8 тисяч перевірок.

«Тобто, за рік фіскальний контроль зменшився майже втричі і при цьому став якіснішим. Впроваджена система пошуку суб`єктів тіньової економіки дає змогу знаходити порушників дистанційно, виключно аналітичними методами, не турбуючи при цьому добросовісних платників. І надалі ми розвиватимемо насамперед безконтактні способи моніторингу», - сказав О.КЛИМЕНКО.