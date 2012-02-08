Єврокомісія пропонує спростити отримання фінансів із європейських фондів

Брюссель. Єврокомісія пропонує спростити правила отримання фінансування з європейських фондів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідні пропозиції, схвалені сьогодні, включають в себе близько 120 змін до існуючих правил отримання фінансування з європейських фондів для малого і середнього бізнесу, міст та регіонів, студентів, науковців тощо.

“Кожна тематична пропозиція на наступний бюджетний період (з 2014 по 2020 рік – УНІАН) включає елементи спрощення”, - заявив комісар ЄС з питань фінансових програм та бюджету Януш ЛЕВАНДОВСКІ. Разом з тим, як зазначили у прес-службі Єврокомісії, європейські правила отримання фінансування з фондів ЄС досить часто доповнюються правилами на національному рівні, тому саме по собі спрощення правил на європейському рівні не зможе досягти поставлених цілей без спрощення процедур на національному рівні.

Серед пропозицій Єврокомісії – спрощення процедури оформлення фінансування з фондів ЄС, зменшення кількості аудиторських перевірок, зменшення максимального періоду розгляду проектів з 350 до 250 днів.

Пропозиція Єврокомісії буде передана для затвердження до Європарламенту та Ради ЄС.

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