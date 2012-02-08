"Пульс податкової": телефон для повідомлень про факти корупції

Продовжує працювати новий антикорупційний проект під егідою Голови ДПС України «ПУЛЬС ПОДАТКОВОЇ».

В рамках цього проекту створено телефонну лінію - для забезпечення оперативного реагування на інформацію від громадян та суб’єктів господарювання про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС. Телефонна лінія працює за принципом call-back, тобто працівники ДПС України не тільки приймають звернення, але й потім повідомляють про результати перевірки та вжиті заходи.

Номер «Пульсу податкової»: (044) 284-00-07.

Лінія працює цілодобово: у робочій час інформацію про корупційні та інші неправомірні дії приймають працівники ДПС, а у неробочий час - інтерактивний автовідповідач.

ДПСУ сподівається, що проект дозволить громадянам разом із податківцями остаточно подолати корупцію в лавах відомства, ліквідувати перешкоди, що заважають здійснювати підприємницьку діяльність, усунути складнощі у спілкуванні із посадовими особами.

За два дні роботи лінії надійшло 19 звернень. Тематика цих звернень віддзеркалює прояви небезпечних для будь-якої державної установи „хвороб”, як от порушення законних прав людей, зловживання владою.

Кожне з цих звернень Голова ДПС України тримає на особистому контролі. У випадку надходження завдань за зверненнями на телефон «Пульсу податкової» головам регіональних ДПС слід ставитися до цього відповідно, зазначають у ДПСУ.