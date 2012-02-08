Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0280/8,0320 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0290/8,0325, на 12:00 ціни знизилися - 8,0260/8,0290. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися 8,0280/8,0320 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2699/0,2703, на 12:00 ціни знизилися - 0,2694/98. На момент закриття ціни піднялися - 0,2699/0,2703. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 29,7225 (-0,1974).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3240/1,3285. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6600/10,6665, на 12:00 ціни пішли донизу - 10,6410/10,6510. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,6500/10,6615.