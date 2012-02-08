Брюссель. Єврокомісія наголошує, що програми фінансової допомоги Україні не заморожені.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер СТАНО.

“Ми не заморожуємо фінансову технічну підтримку ЄС. Деякі окремі види бюджетної підтримки зараз переглядаються для виконання умов щодо управління бюджетними фінансами та макроекономічної стабільності”, - сказав він.

“ЄС сподівається, що бюджетна підтримка відновиться якнайшвидше”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета “КоммерсантЪ - Украина” оприлюднила матеріал, у якому, зокрема, заявила про припинення фінансування з боку ЄС низки програм в Україні через нецільове використання коштів. Зокрема, газета заявила про те, що 31 млн. євро, отриманих Україною у вересні минулого року на енергозбереження, були використані на будівництво ліній електропередач для сонячних електростанцій в Криму та Одеській області.

Після цього П.СТАНО спростував інформацію про те, що європейські кошти використовувалися не за призначенням.

Проте «КоммерсантЪ» наполягає, що інформація, викладена у публікації, відповідає дійсності. «Усі наведені цитати вірні, їх авторство дійсно належить високопоставленому чиновнику ЄК», – йдеться у повідомленні.