Дохідна частина бюджету ПФУ становитиме 212,2 млрд. грн., витратна - 219,7 млрд. грн.

Дохідна частина бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) в 2012 році становитиме 212,199 млрд. грн., витратна - 219,704 млрд. грн. Дефіцит бюджету фонду становитиме 9,705 млрд. грн.

Як повідомляється на офіційному урядовому сайті, бюджет ПФУ було затверджено на засіданні Кабінету міністрів 8 лютого.

Зокрема, залишок коштів на кінець 2012 року передбачається у розмірі 2,2 млрд. грн.

У бюджеті враховано 57,534 млрд. грн., які надійдуть з держбюджету на спеціальні пенсійні виплати (держслужбовцям, військовим, начальницькому і рядовому складу, ветеранам війни, «дітям війни», «чорнобильцям» тощо), і на покриття дефіциту бюджету.

Також передбачено, що за рахунок власних надходжень бюджету фонду здійснюється виплата пенсій військовослужбовцем, особам начальницького і рядового складу в розмірі до двох мінімальних розмірів пенсій, а сума, що перевищує зазначений розмір - за рахунок коштів держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит Пенсійного фонду України за підсумками 2011 року становив близько 19,5 млрд. грн.