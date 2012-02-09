Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0280/8,0320 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0280/8,0320 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися - 0,2700/0,2704, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,6740/10,6810. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - 1,3300/1,3302 (середа - 1,3284/1,3286). У середу, 8 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.

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