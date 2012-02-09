Клюєв хоче створити реєстр компаній і суддів, які мали відношення до рейдерських захоплень
11:38, 09 лютого 2012Фінанси
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Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ вважає за необхідне створити реєстр компаній і суддів, які мали відношення до рейдерських захоплень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Міжвідомчій комісії з боротьби з рейдерством.
«Реєстр компаній, які займаються рейдерськими атаками, реєстр фізичних осіб, які займаються рейдерськими послугами, реєстр суддів. Це клеймо таке буде», - сказав А.КЛЮЄВ.
Таку заяву він зробив після того, як учасники Міжвідомчої комісії повідомили, що минулого року 49 суддів були причетні до здійснення рейдерських атак на підприємства, а також юридичні компанії активно діють в цьому напрямі.
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